Записи с меткой ‘веселый’

Животные друзья — фото

Октябрь 26th, 2015

Животные друзья - фото

 

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Прикольные статусы про хорошее настроение

Октябрь 18th, 2015

Прикольные статусы про хорошее настроение

 

Дам в долг хорошее настроение, под проценты!!!

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Заболела хорошим настроением… Больничный брать не буду! Пускай люди заражаются!

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Такое настроение сегодня хорошее, что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать…

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Прикольные статусы про море и отдых

Сентябрь 26th, 2015

Прикольные статусы про море и отдых

 

В психбольницу попал мужчина, взятый милицией. Он бегал по городу с кругом, повторяя одни и те же слова: «Ты где? А я на море!».

*****

Сила загара определяется белизной задницы относительно других частей тела.

*****

Теперь я там где нету интернета… волнует море, зажигает лето!

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Маша и медведь — высказывания

Сентябрь 21st, 2015

Маша и медведь - высказывания

 

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Прикольные статусы про русских

Сентябрь 20th, 2015

Прикольные статусы про русских

 

Только русский может доказывать иностранцу, что мы страна дебилов, а когда он согласится дать ему по морде.

*****

Русские дети настолько суровы, что ждут температуру -30… Потому что тогда отменяют уроки в школе и можно спокойно погулять весь день на улице!

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Группа потерявшихся в джунглях русских туристов была найдена по матерящимся попугаям.

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Прикольные фотки животных с надписями

Сентябрь 13th, 2015

Прикольные фотки животных с надписями

 

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Прикольные открытки для подружки

Август 24th, 2015

Прикольные открытки для подружки

 

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Демотиваторы про строителей

Август 18th, 2015

Демотиваторы про строителей

 

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Прикольные любовные стишки

Август 1st, 2015

Прикольные любовные стишки

 

Какой конфуз у нас произошел!
Лежим мы с мужем и в любви клянемся!
И вдруг звонок… ну кто-то к нам пришел…
А мы с ним оба в шкаф как ломанемся…

*****

Я простила тебя, мой милый!
Ты поймешь это — гарантирую!
Я гвоздем, собирая все силы,
Те слова на капоте фиксирую…

*****

Красивых больше, чем желанных.
Желанных больше, чем одна.
Меж этих параллелей странных…
Не помещается жена!

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Прикольные открытки любимому мужчине

Июль 31st, 2015

Прикольные открытки любимому мужчине

 

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