Только русский может доказывать иностранцу, что мы страна дебилов, а когда он согласится дать ему по морде.

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Русские дети настолько суровы, что ждут температуру -30… Потому что тогда отменяют уроки в школе и можно спокойно погулять весь день на улице!

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Группа потерявшихся в джунглях русских туристов была найдена по матерящимся попугаям.

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