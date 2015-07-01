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Шмяндекс.ру
лучший юмор и смешные приколы
Дам в долг хорошее настроение, под проценты!!!
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Заболела хорошим настроением… Больничный брать не буду! Пускай люди заражаются!
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Такое настроение сегодня хорошее, что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать…
В психбольницу попал мужчина, взятый милицией. Он бегал по городу с кругом, повторяя одни и те же слова: «Ты где? А я на море!».
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Сила загара определяется белизной задницы относительно других частей тела.
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Теперь я там где нету интернета… волнует море, зажигает лето!
Только русский может доказывать иностранцу, что мы страна дебилов, а когда он согласится дать ему по морде.
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Русские дети настолько суровы, что ждут температуру -30… Потому что тогда отменяют уроки в школе и можно спокойно погулять весь день на улице!
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Группа потерявшихся в джунглях русских туристов была найдена по матерящимся попугаям.
Какой конфуз у нас произошел!
Лежим мы с мужем и в любви клянемся!
И вдруг звонок… ну кто-то к нам пришел…
А мы с ним оба в шкаф как ломанемся…
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Я простила тебя, мой милый!
Ты поймешь это — гарантирую!
Я гвоздем, собирая все силы,
Те слова на капоте фиксирую…
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Красивых больше, чем желанных.
Желанных больше, чем одна.
Меж этих параллелей странных…
Не помещается жена!