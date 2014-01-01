Красоваться буду лет до ста я,

Отраженьем зеркало тревожа.

Вот такая старость золотая!..

Дальнозоркость, слава богу, тоже.

Вот такая красота будет всем в награду …

Жаль, что зеркало ко мне повернулось задом.

*****

У ДАМ на возраст свой иммунитет!

И паспортная метка не мешает!

Мы чувствуем себя НА СТОЛЬКО ЛЕТ…

На сколько наша НАГЛОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ!

*****

С возрастом тягаться -

Высший пилотаж!

Даме вечно двадцать,

Остальное — стаж!

*****

Мы перетягивали с папою канат.

Он победил. Я слезы сдерживал едва…

Конечно, папе – восемьдесят пять!

А мне всего-то – сорок два!

*****

С возрастом мудрость приходит, седин

Нам добавляет. Не скроем,

Возраст иной раз приходит один.

Ну, или вот с геморроем.

*****

Нарисую губы я трясущейся рукой.

Мне всего лишь семьдесят, мне рано на покой!

Пол-кило замазки — и морщинок нет,

Паричок на лысинку — и мне тридцать лет!

Ну не тридцать, хорошо, приврала, конечно.

Не соврешь — не проживешь, все мы не безгрешны.

Нарядилась и пошла я походкой львицы.

Вам такая красота может только сниться!

*****

… И вот нам уже давно за 30.

Но как, скажите, дальше жить?

Всё меньше мужиков,

Которых хочется добиться.

Всё больше мужиков,

Которых хочется добить…

*****

Март уже весну провозглашает,

Только у погоды нет клише.

Чаще, у нас холодно бывает,

Хоть тепла и хочется душе.

Серый город ветер продувает,

Старый клён от холода поник.

В это время люди не гуляют

И я поднял выше воротник.

Вдруг зима упряталась куда-то,

И природа, будто, ожила.

Обдавая шлейфом аромата,

Мимо меня девушка прошла.

Волосы распущены — сверкают,

По одежде — яркие цветы.

Каблучки со звоном выбивают

Звуки небывалой красоты.

Воротник я быстро опускаю,

Распрямились плечи и спина.

Бодро вдоль по улице шагаю -

Потому что на дворе Весна.

Душ горячий, а потом холодный,

Полотенце твёрдое, как жесть…

Возраст у меня сегодня модный

И в пороховницах порох есть.

*****

Моя подруга, что за наказание,

Вторично не приходит на свидание.

Причины у нее довольно вески -

Ей каждый раз оставить внуков не с кем…

*****

У женщины ЕСТЬ возраст — в День Рожденья.

В истории чтоб след не потерять!

Он нужен и для самоуважения -

Им мудрость так приятно замерять!

Он есть, определенно, для мужчины,

Что старше, ну.. хотя бы, лет на пять -

Ему поможем мы найти причину,

Чтоб собственное счастье осознать

Есть возраст у детей и у свекрови, -

Да, Мамин возраст лучше точно знать:

Чтоб комплимент не стал пролитием крови,

Года резонней будет вычитать…

Есть возраст у улыбки и у взгляда -

В них жизни резюме отражено.

За мудрый оптимизм они, в награду,

Искрятся, как игристое вино

Есть счёт Побед — «Регистр завоеваний».

Удобнее чтоб было пополнять.

Возможностям любовных воздыханий

Нет счёта — их ведь все не исчерпать!

Воспоминаний длинный хвост не спрячешь…

Но если Жизни исчислять года,

Деля Её на девять, по-кошачьи, -

Я в каждой — неприлично молода!

Наш возраст НЕ меняется с годами!!!

Пусть паспорта в сомнениях сгорят!

Мужчины отдадут за встречу с нами -

Полмира! Полстраны — за томный взгляд!

*****

Живи родная долго-долго

И не считай свои года,

Пусть счастье, радость и здоровье

Тебе сопутствуют всегда!

Не важно, сколько лет тебе сегодня,

Ведь больше будет все равно.

Желаем счастья, доброго здоровья,

И самого прекрасного, что в жизни нам дано!

*****

Маленький мальчик на речке купался,

Сзади к нему крокодил подобрался.

Долго кряхтел крокодил старичок

В ж*пе застрял пионерский значок.

*****

Не постареет женщина пока есть тот,

Кто поцелует все морщинки,

И с нежностью нежданные слезинки…

И локон, поседевший, у виска…

Не постареет, если кто-то ещё ждёт её улыбки,

Словно солнечного света…

Пока душой любви она согрета…

Тогда и время замедляет ход…

*****

Хотим, чтоб вопреки законам

Ты молода была всегда.

Чтобы в заботах повседневных

Тебя не старили года.

Чтобы не мучила усталость,

Не знала б горести людской,

И чтобы небо оставалось

Повсюду чистым над тобой.

*****

Маленький мальчик по Тундре гулял,

Нефть или газ откопать он мечтал.

Люди смеялись, кричали «Дебил!»,

Мальчик подрос, — и «Челси» купил!

*****

Никуда от возраста не деться,

Годы пронеслись, как из ружья.

Где-то в прошлом растворилось детство –

Но остались школьные друзья.

Быт, дела, заслуги и недуги…

Жизнь – как книга: за главой глава.

Но пока есть школьные подруги –

Наша юность всё еще жива.

Дело вовсе не в привычке детской –

Истинна живучесть наших уз:

Развалился весь Союз Советский –

Но не дрогнул наш с тобой союз.

Я хочу, чтоб нашим взрослым детям

В дружбе так же, как и нам, везло,

Чтоб с друзьями им под небом этим

Было бы надёжно и тепло.

Пью за дружбу! Пью за соучастие,

За надёжность дружеской руки.

И тебе, мой друг, желаю счастья

Трудностям и годам вопреки.

Не впускай подольше в душу старость,

Не встречайся с хворью и бедой,

И, хоть с комсомолом ты рассталась,

Оставайся вечно молодой!

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