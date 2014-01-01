Прикольные стихи про возраст

Август 20th, 2014

Прикольные стихи про возраст

 

Красоваться буду лет до ста я,
Отраженьем зеркало тревожа.
Вот такая старость золотая!..
Дальнозоркость, слава богу, тоже.
Вот такая красота будет всем в награду …
Жаль, что зеркало ко мне повернулось задом.

*****

У ДАМ на возраст свой иммунитет!
И паспортная метка не мешает!
Мы чувствуем себя НА СТОЛЬКО ЛЕТ…
На сколько наша НАГЛОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ!

*****

С возрастом тягаться -
Высший пилотаж!
Даме вечно двадцать,
Остальное — стаж!

 

Прикольные стихи про возраст

 

*****

Мы перетягивали с папою канат.
Он победил. Я слезы сдерживал едва…
Конечно, папе – восемьдесят пять!
А мне всего-то – сорок два!

*****

С возрастом мудрость приходит, седин
Нам добавляет. Не скроем,
Возраст иной раз приходит один.
Ну, или вот с геморроем.

*****

Нарисую губы я трясущейся рукой.
Мне всего лишь семьдесят, мне рано на покой!
Пол-кило замазки — и морщинок нет,
Паричок на лысинку — и мне тридцать лет!
Ну не тридцать, хорошо, приврала, конечно.
Не соврешь — не проживешь, все мы не безгрешны.
Нарядилась и пошла я походкой львицы.
Вам такая красота может только сниться!

 

Прикольные стихи про возраст

 

*****

… И вот нам уже давно за 30.
Но как, скажите, дальше жить?
Всё меньше мужиков,
Которых хочется добиться.
Всё больше мужиков,
Которых хочется добить…

*****

Март уже весну провозглашает,
Только у погоды нет клише.
Чаще, у нас холодно бывает,
Хоть тепла и хочется душе.

Серый город ветер продувает,
Старый клён от холода поник.
В это время люди не гуляют
И я поднял выше воротник.

Вдруг зима упряталась куда-то,
И природа, будто, ожила.
Обдавая шлейфом аромата,
Мимо меня девушка прошла.

Волосы распущены — сверкают,
По одежде — яркие цветы.
Каблучки со звоном выбивают
Звуки небывалой красоты.

Воротник я быстро опускаю,
Распрямились плечи и спина.
Бодро вдоль по улице шагаю -
Потому что на дворе Весна.

Душ горячий, а потом холодный,
Полотенце твёрдое, как жесть…
Возраст у меня сегодня модный
И в пороховницах порох есть.

 

Прикольные стихи про возраст

 

*****

Моя подруга, что за наказание,
Вторично не приходит на свидание.
Причины у нее довольно вески -
Ей каждый раз оставить внуков не с кем…

*****

У женщины ЕСТЬ возраст — в День Рожденья.
В истории чтоб след не потерять!
Он нужен и для самоуважения -
Им мудрость так приятно замерять!

Он есть, определенно, для мужчины,
Что старше, ну.. хотя бы, лет на пять -
Ему поможем мы найти причину,
Чтоб собственное счастье осознать

Есть возраст у детей и у свекрови, -
Да, Мамин возраст лучше точно знать:
Чтоб комплимент не стал пролитием крови,
Года резонней будет вычитать…

Есть возраст у улыбки и у взгляда -
В них жизни резюме отражено.
За мудрый оптимизм они, в награду,
Искрятся, как игристое вино

Есть счёт Побед — «Регистр завоеваний».
Удобнее чтоб было пополнять.
Возможностям любовных воздыханий
Нет счёта — их ведь все не исчерпать!

Воспоминаний длинный хвост не спрячешь…
Но если Жизни исчислять года,
Деля Её на девять, по-кошачьи, -
Я в каждой — неприлично молода!

Наш возраст НЕ меняется с годами!!!
Пусть паспорта в сомнениях сгорят!
Мужчины отдадут за встречу с нами -
Полмира! Полстраны — за томный взгляд!

 

Прикольные стихи про возраст

 

*****

Живи родная долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья,
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!

*****

Маленький мальчик на речке купался,
Сзади к нему крокодил подобрался.
Долго кряхтел крокодил старичок
В ж*пе застрял пионерский значок.

 

Прикольные стихи про возраст

 

*****

Не постареет женщина пока есть тот,
Кто поцелует все морщинки,
И с нежностью нежданные слезинки…
И локон, поседевший, у виска…

Не постареет, если кто-то ещё ждёт её улыбки,
Словно солнечного света…
Пока душой любви она согрета…
Тогда и время замедляет ход…

*****

Хотим, чтоб вопреки законам
Ты молода была всегда.
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года.
Чтобы не мучила усталость,
Не знала б горести людской,
И чтобы небо оставалось
Повсюду чистым над тобой.

*****

Маленький мальчик по Тундре гулял,
Нефть или газ откопать он мечтал.
Люди смеялись, кричали «Дебил!»,
Мальчик подрос, — и «Челси» купил!

*****

Никуда от возраста не деться,
Годы пронеслись, как из ружья.
Где-то в прошлом растворилось детство –
Но остались школьные друзья.

Быт, дела, заслуги и недуги…
Жизнь – как книга: за главой глава.
Но пока есть школьные подруги –
Наша юность всё еще жива.

Дело вовсе не в привычке детской –
Истинна живучесть наших уз:
Развалился весь Союз Советский –
Но не дрогнул наш с тобой союз.

Я хочу, чтоб нашим взрослым детям
В дружбе так же, как и нам, везло,
Чтоб с друзьями им под небом этим
Было бы надёжно и тепло.

Пью за дружбу! Пью за соучастие,
За надёжность дружеской руки.
И тебе, мой друг, желаю счастья
Трудностям и годам вопреки.

Не впускай подольше в душу старость,
Не встречайся с хворью и бедой,
И, хоть с комсомолом ты рассталась,
Оставайся вечно молодой!

 

Прикольные стихи про возраст

 

 

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