Красоваться буду лет до ста я,
Отраженьем зеркало тревожа.
Вот такая старость золотая!..
Дальнозоркость, слава богу, тоже.
Вот такая красота будет всем в награду …
Жаль, что зеркало ко мне повернулось задом.
*****
У ДАМ на возраст свой иммунитет!
И паспортная метка не мешает!
Мы чувствуем себя НА СТОЛЬКО ЛЕТ…
На сколько наша НАГЛОСТЬ ПОЗВОЛЯЕТ!
*****
С возрастом тягаться -
Высший пилотаж!
Даме вечно двадцать,
Остальное — стаж!
*****
Мы перетягивали с папою канат.
Он победил. Я слезы сдерживал едва…
Конечно, папе – восемьдесят пять!
А мне всего-то – сорок два!
*****
С возрастом мудрость приходит, седин
Нам добавляет. Не скроем,
Возраст иной раз приходит один.
Ну, или вот с геморроем.
*****
Нарисую губы я трясущейся рукой.
Мне всего лишь семьдесят, мне рано на покой!
Пол-кило замазки — и морщинок нет,
Паричок на лысинку — и мне тридцать лет!
Ну не тридцать, хорошо, приврала, конечно.
Не соврешь — не проживешь, все мы не безгрешны.
Нарядилась и пошла я походкой львицы.
Вам такая красота может только сниться!
*****
… И вот нам уже давно за 30.
Но как, скажите, дальше жить?
Всё меньше мужиков,
Которых хочется добиться.
Всё больше мужиков,
Которых хочется добить…
*****
Март уже весну провозглашает,
Только у погоды нет клише.
Чаще, у нас холодно бывает,
Хоть тепла и хочется душе.
Серый город ветер продувает,
Старый клён от холода поник.
В это время люди не гуляют
И я поднял выше воротник.
Вдруг зима упряталась куда-то,
И природа, будто, ожила.
Обдавая шлейфом аромата,
Мимо меня девушка прошла.
Волосы распущены — сверкают,
По одежде — яркие цветы.
Каблучки со звоном выбивают
Звуки небывалой красоты.
Воротник я быстро опускаю,
Распрямились плечи и спина.
Бодро вдоль по улице шагаю -
Потому что на дворе Весна.
Душ горячий, а потом холодный,
Полотенце твёрдое, как жесть…
Возраст у меня сегодня модный
И в пороховницах порох есть.
*****
Моя подруга, что за наказание,
Вторично не приходит на свидание.
Причины у нее довольно вески -
Ей каждый раз оставить внуков не с кем…
*****
У женщины ЕСТЬ возраст — в День Рожденья.
В истории чтоб след не потерять!
Он нужен и для самоуважения -
Им мудрость так приятно замерять!
Он есть, определенно, для мужчины,
Что старше, ну.. хотя бы, лет на пять -
Ему поможем мы найти причину,
Чтоб собственное счастье осознать
Есть возраст у детей и у свекрови, -
Да, Мамин возраст лучше точно знать:
Чтоб комплимент не стал пролитием крови,
Года резонней будет вычитать…
Есть возраст у улыбки и у взгляда -
В них жизни резюме отражено.
За мудрый оптимизм они, в награду,
Искрятся, как игристое вино
Есть счёт Побед — «Регистр завоеваний».
Удобнее чтоб было пополнять.
Возможностям любовных воздыханий
Нет счёта — их ведь все не исчерпать!
Воспоминаний длинный хвост не спрячешь…
Но если Жизни исчислять года,
Деля Её на девять, по-кошачьи, -
Я в каждой — неприлично молода!
Наш возраст НЕ меняется с годами!!!
Пусть паспорта в сомнениях сгорят!
Мужчины отдадут за встречу с нами -
Полмира! Полстраны — за томный взгляд!
*****
Живи родная долго-долго
И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья,
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!
*****
Маленький мальчик на речке купался,
Сзади к нему крокодил подобрался.
Долго кряхтел крокодил старичок
В ж*пе застрял пионерский значок.
*****
Не постареет женщина пока есть тот,
Кто поцелует все морщинки,
И с нежностью нежданные слезинки…
И локон, поседевший, у виска…
Не постареет, если кто-то ещё ждёт её улыбки,
Словно солнечного света…
Пока душой любви она согрета…
Тогда и время замедляет ход…
*****
Хотим, чтоб вопреки законам
Ты молода была всегда.
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года.
Чтобы не мучила усталость,
Не знала б горести людской,
И чтобы небо оставалось
Повсюду чистым над тобой.
*****
Маленький мальчик по Тундре гулял,
Нефть или газ откопать он мечтал.
Люди смеялись, кричали «Дебил!»,
Мальчик подрос, — и «Челси» купил!
*****
Никуда от возраста не деться,
Годы пронеслись, как из ружья.
Где-то в прошлом растворилось детство –
Но остались школьные друзья.
Быт, дела, заслуги и недуги…
Жизнь – как книга: за главой глава.
Но пока есть школьные подруги –
Наша юность всё еще жива.
Дело вовсе не в привычке детской –
Истинна живучесть наших уз:
Развалился весь Союз Советский –
Но не дрогнул наш с тобой союз.
Я хочу, чтоб нашим взрослым детям
В дружбе так же, как и нам, везло,
Чтоб с друзьями им под небом этим
Было бы надёжно и тепло.
Пью за дружбу! Пью за соучастие,
За надёжность дружеской руки.
И тебе, мой друг, желаю счастья
Трудностям и годам вопреки.
Не впускай подольше в душу старость,
Не встречайся с хворью и бедой,
И, хоть с комсомолом ты рассталась,
Оставайся вечно молодой!